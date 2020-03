Das Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Italien ist nun doch abgesagt. Das teilte der DFB am Freitagabend mit.



Die Stadt Nürnberg habe eine städtische Verfügung erlassen, wonach die Durchführung des Länderspiels am 31. März untersagt sei. Demnach sind in Nürnberg ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen verboten. Da durch die beiden Mannschaften, die Betreuer und die Medienvertreter mit mehr als 100 Menschen gerechnet werden müsse, sei eine Absage des Spiels unumgänglich, hieß es. Bereits zuvor war das Publikum ausgeschlossen worden.