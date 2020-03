Der Test bei US-Präsident Donald Trump auf das Coronavirus ist nach Angaben seines Arztes Sean Conley negativ ausgefallen. Das berichteten am Samstag (Ortszeit) US-Medien.



Trump hatte sich einem Test unterzogen, weil er letzte Woche Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro getroffen hatte. Ein enger Mitarbeiter Bolsonaros, der in den USA mit dabei war, war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Brasilianische Medien hatten berichtet, auch bei Bolsonaro sei ein erster Test positiv ausgefallen, was dieser aber dementierte.