Schleswig-Holstein beschränkt als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie den Zugang zu den Inseln in Nord- und Ostsee. Ab Montag um 06:00 Uhr werde man die Inseln für Touristen abriegeln, teilte die Landesregierung am Sonntagnachmittag mit.



Personen, die ihren Erstwohnsitz auf einer der Inseln haben oder auf den Inseln arbeiten, sollen von den Zugangsbeschränkungen ausgenommen werden. Auch die Versorgung der Inseln mit Gütern des täglichen Bedarfs werde weiterhin sichergestellt, so die Kieler Regierung weiter. Die Polizei werde die Anordnungen sicherstellen und den Verkehr entsprechend regeln. Urlauber, die sich bereits auf einer der Inseln befinden, wurden aufgefordert, den Heimweg anzutreten.