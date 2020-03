In einem Interview mit einer italienischen Tageszeitung sagte Premierminister Conte am Montag, dass der Ausbruch des Coronavirus im Land immer noch nicht seinen Höhepunkt erreicht habe, dass die Wochen kommenden Wochen am riskantesten seien und dass maximale Vorsicht geboten sei. Weitere Zitate Es besteht keine Notwendigkeit für neue Verbote, es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...