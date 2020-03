Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat bekräftigt, dass das Wirtschaftsleben in Deutschland in der aktuellen Coronavirus-Epidemie aufrechterhalten wird. "Die Supermärkte, die Apotheken, die Banken - die bleiben alle offen", sagte Braun am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Man werde das Wirtschaftsleben so aufrechterhalten, sodass es da keine Engpässe gebe. Weiter machte der CDU-Politiker deutlich: "Die Warenzuflüsse sind nicht gefährdet." Sogenannte Hamsterkäufe seien "nicht notwendig".