FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS B&M PRICE TARGET TO 420 (435) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1500 (2705) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS EUROMONEY PRICE TARGET TO 820 (1200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2620 (3510) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 220 (343) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1175 PENCE (-9.2% CUT) - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 310 PENCE (-8.8% CUT) - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1850 PENCE (-9.7% CUT) - 'BUY' - CITIGROUP CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1350 PENCE (-15,6% CUT) - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HSBC TO 'NEUTRAL' ('SELL') - CITIGROUP RAISES INFORMA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - COMMERZBANK CUTS TUI TO 'REDUCE' (BUY) - PRICE TARGET 3 (9) EUR - CREDIT SUISSE CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 757 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5100 (6300) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS TUI TO 'SELL' (HOLD) - FAIRER WERT 3.10 (10.30) EUR - GOLDMAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 1000 (1120) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3250 (3600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1250 (1350) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES LLOYDS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 48 (55) PENCE - JEFFERIES CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3100 (3200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 280 (590) PENCE - JEFFERIES CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 585 (730) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1900 (2450) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5350 (6300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SHELL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1140 (2470) PENCE - JEFFERIES CUTS STHREE PRICE TARGET TO 310 (375) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BUNZL TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 2000 (1620) PENCE - JEFFERIES RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1350 (1900) PENCE - JEFFERIES RAISES HAYS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 130 (165) PENCE - JEFFERIES RAISES PAGEGROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 390 (555) PENCE - JEFFERIES RAISES SAINSBURY(J) TO 'BUY' ('HOLD') - JEFFERIES RAISES VODAFONE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 176 (144) PENCE - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2650 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 405 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 350 (485) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SENIOR PRICE TARGET TO 125 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS STHREE PRICE TARGET TO 400 (480) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1450 (1000) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS WEIR GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - TARGET 1350 (1610) P - NORDLB CUTS TUI TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 2 (7) EUR - RBC CUTS BP TO 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 275 (550) PENCE - RBC CUTS ENQUEST ENERGY TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1 (24) P - RBC CUTS ENQUEST ENERGY TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1 (24) P - RBC CUTS TULLOW OIL PLC TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 20 (100)P - RBC CUTS TULLOW OIL TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 20 (100) PENCE - RBC RAISES CAIRN ENERGY TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 120 (200) P - RBC RAISES SHELL TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1700 (2600) PENCE - RPT/JEFFERIES KEEPS VODAFONE AT 'BUY' - TARGET 176 PENCE - UBS RAISES COMPUTACENTER TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1500 (1625) PENCE



