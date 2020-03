Die Massnahmen mehrerer globaler Notenbanken vermögen die Anleger nicht milder zu stimmen - ganz im Gegenteil.Paris - Der Börsencrash wegen des neuerartigen Cornavirus geht am Montag an den europäischen Börsen in die nächste Runde. Mit zuletzt 2382,89 Punkten brach der EuroStoxx gegen Mittag nochmals um fast 8 Prozent ein auf ein Tief seit 2012. Das Tief seit der Finanzkrise mit den 2009 erreichten 1765 Zählern rückt damit allmählich näher. Seit dem Februar-Langzeithoch hat er nun schon 38 Prozent...

