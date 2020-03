Die neue Börsenwoche beginnt mit tiefroten Kurstafeln. Der SMI verliert gegen 11.00 Uhr 6,87 Prozent auf 7'792,60 Punkte.Zürich - Was als Stütze für die Märkte gedacht war, hat die Wirkung komplett verfehlt. Die US-Notenbank hat am Sonntag überraschend den Leitzins ein zweites Mal innerhalb von weniger als zwei Wochen gesenkt, die japanische Notenbank dreht den Geldhahn weiter auf und in einer konzertierten Aktion wollen die wichtigsten Zentralbanken den Märkten ausreichen Liquidität zur Verfügung stellen. ...

