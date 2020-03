Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirusinfektionen stieg in Spanien am Montag von 7.753 auf 8.744 mit 297 Todesfällen, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf Fernando Simon, den Leiter des Gesundheitsnotfallzentrums des Landes. Unterdessen gab ein Beamter des iranischen Gesundheitsministeriums über Twitter bekannt, dass die Zahl der bestätigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...