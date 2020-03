Die auf Mieterstrom mit Photovoltaik spezialisierte Firma Einhundert Energie will Wachstumskapital über eine Crowdinvesting-Plattform einnehmen. So sollen künftig weitere Vorhaben finanziert werden. Der Mieterstromexperte Einhundert Energie sucht Kapital mit der Crowd. Wie die Firma mitteilte, will sie 500.000 Euro über die Plattform Wiwin einzusammeln. Das Geld soll drei Zwecken dienen. Zum einen werde es für die Weiterentwicklung der Software-Plattform verwendet. Zweitens fließe es in den Aufbau ...

