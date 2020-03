Nach mehreren internationalen Aktionsmärkten sind auch die US-Börsen zum Handelsstart am Montag erneut kräftig abgestürzt. Kurz nach Handelsbeginn in New York wurde der Dow mit rund 20.935 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 9,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.



Der DAX ging unterdessen noch weiter auf Tauchfahrt und war gegen 14:30 Uhr fast neun Prozent unter Vortagesschluss. Die dts Nachrichtenagentur sendet weitere Details im Börsenbericht gegen 17:40 Uhr.