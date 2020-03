Auf 164 Hektar kurz vor den Toren Berlins soll das Photovoltaik-Kraftwerk noch in diesem Jahr entstehen. Es ist der bislang größte Solarpark, der in Deutschland außerhalb des EEG entsteht.Die Bauarbeiten für den größten Solarpark, der ohne Förderung in Deutschland gebaut werden soll, haben am Montag begonnen. Einen öffentlichkeitswirksamen Spatenstich ließ der süddeutsche Energieversorger aus aktuellem Anlass ausfallen, dennoch gab es den offiziellen Startschuss. Nur gut 25 Kilometer von Berlin entfernt wird das Photovoltaik-Kraftwerk mit 187 Megawatt Gesamtleistung auf einer Fläche von 164 Hektar ...

