Der SMI verliert gegen 15.40 Uhr noch 2,95 Prozent auf 8'120,59 Punkte nachdem er am frühen Nachmittag bis auf 7'650 Zähler zurückgefallen war.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit deutlichen Kursabschlägen in die neue Börsenwoche. In der letzten Stunde hat sich der Leitindex SMI allerdings klar von den Tiefstständen abgesetzt und die Marke von 8'100 Punkten zurückgewonnen. Unterstützung bietet die Wall Street, wo sich die wichtigsten Indizes nach einer zwischenzeitlichen Aussetzung des Handels ebenfalls von den...

Den vollständigen Artikel lesen ...