In der Woche vom 16. März werden am Freitag in Russland die Zinssätze bekannt gegeben. Die Entscheidung ist in einer Zeit extremer Marktturbulenzen geplant, so die Ökonomen von TD Securities. Der USD/RUB wird bei 73,80 gehandelt. Wichtige Punkte "Wir wären nicht völlig überrascht, wenn die CBR die Zinssätze zur Unterstützung der Währung anheben würde. ...

