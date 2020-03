Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland bis Dienstagabend auf rund 7.500 angestiegen. Laut Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Kreisen gab es bis 20 Uhr genau 7.480 bestätigte Infektionen, rund 20 Prozent mehr als am Vortag.



Aus mehreren Regionen gab es aber am Dienstag allerdings erneut keine aktuellen Zahlen. Mindestens 15 Menschen kamen durch das Coronavirus in Deutschland zu Tode. Besonders betroffen war nach wie vor der Landkreis Heinsberg, wo es bis Dienstag allein 726 festgestellte Infektionen gab. 26 davon wurden stationär behandelt, drei intensivmedizinisch, vier Menschen starben an der Infektion.



200 Personen könne man allerdings auch schon "im Prinzip als geheilt entlassen", sagte Landrat Stephan Pusch am Dienstag. Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW ist auch relativ zur Einwohnerzahl weiterhin am stärksten betroffen, mit 16,6 Infektionen je 100.000 Einwohner. Es folgen Hamburg (14,1), Baden-Württemberg (10,0), das Saarland (8,6), Bremen (8,4) und Berlin (8,2). Bundesweit sind 9 Menschen je 100.000 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, die Mortalitätsrate liegt konstant bei 0,2 Prozent.