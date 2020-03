Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat seinen Willen bekräftigt, Einreisen aus Corona-Risikogebieten zu verhindern. "Wir checken jede Verbindung. Nicht nur von Italien sondern auch von anderen Kontinenten", sagte Scheuer der "Bild".



Bei allen Einschränkungen sei "zum einen die notwendige Versorgung, was Cargo betrifft, aufrecht zu halten, und zum anderen natürlich die Flughafeninfrastruktur aufrechtzuerhalten, was die gesundheitliche Aufsicht und die gesundheitliche Versorgung betrifft", so der CSU-Politiker weiter. Dabei sei sein Ministerium "sehr, sehr eng abgestimmt" mit Flughäfen und zuständigen Behörden. "Wir gehen natürlich umso kontrollierter vor und machen auch Kontrollen", so der Verkehrsminister.