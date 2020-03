1999 war in Wallhausen Baubeginn für den Betrieb, der heute im Durchschnitt 3.500 Kisten mit Substrat pro Woche produziert. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer e.V. (BDC), Michael Schattenberg war der erste Mitarbeiter im Unternehmen. In der umgebauten Ladehalle ließ es sich gut feiern. Foto © Werkbilder Pilzhof Heute sind in Wallhausen 40...

