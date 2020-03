Wir von der Quirin Privatbank möchten, dass der Mittelstand finanziell und technologisch fit für die Zukunft ist: In unregelmäßigen Abständen werden wir daher in einer kleinen Serie über die Chancen und Herausforderungen der Industrie 4.0 schreiben.Der erste Teil handelt vom 3D-Druck, einer spannenden Technologie, die wegen hoher Einstiegskosten bisher vor allem Großunternehmen vorbehalten blieb - aber dank sinkender Kosten nun auch für viele KMU immer interessanter wird.Viele deutsche KMU schauen derzeit etwas missmutig in die Zukunft - und zwar nicht nur wegen den schwer zu prognostizierenden Folgen rund um die Ausbreitung des Coronavirus: Immer wieder ist die Rede vom wirtschaftlichen Abschwung, internationale Handelsstreitigkeiten erschweren die Zukunftsprognosen und allgegenwärtig droht der Fachkräftemangel. Zu allem Überdruss kommen auch noch die Digitalisierung und die Herausforderungen der Industrie 4.0 auf den Mittelstand zu.Industrie 4.0 im Mittelstand: Neue Technologie eröffnen neue MöglichkeitenDoch wo Herausforderungen liegen, dort warten auch Chancen: Wer die neuen Technologien klug nutzt, kann sich im Wettbewerb besser positionieren. Wer den Zugang in die Industrie 4.0 findet, kann dank Technik wie 3D-Druckern, Augmented Reality, autonomen Robotern und Cloud-Computing Unternehmensprozesse ...

