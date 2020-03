Abgestimmt wird am Dienstag in mindestens drei Bundesstaaten: Arizona, Florida und Illinois.Washington - Im Duell der demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders steht an diesem Dienstag in den USA die nächste grosse Vorwahl-Runde an. Abgestimmt wird in mindestens drei Bundesstaaten: Arizona, Florida und Illinois. Auch in Ohio sollte gewählt werden. Wegen der Gefahren des Coronavirus ordnete die Gesundheitsbehörde jedoch kurzfristig an...

Den vollständigen Artikel lesen ...