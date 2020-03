Um die negativen Auswirkungen des Coronavirus zu reduzieren, hat die Bundesregierung ihr Konjunkturprogramm für die Wirtschaft vorgestellt - unter anderem sind hohe Kredithilfen, Kurzarbeitergeld und Steuererleichterungen vorgesehen. Doch auf ihren Lorbeeren ausruhen sollte die Regierung sich jetzt nicht.



Wegen der Corona-Krise rutscht Deutschland in diesem Jahr in eine wirtschaftliche Rezession - vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) brechen derzeit die Aufträge weg. Messen werden abgesagt, Lieferungen aus Fernost kommen nur verzögert an, Kaufhäusern fehlt die Kundschaft und der Versand aus dem Lager wird vielerorts stark eingeschränkt. Laut dem Institut für Mittelstandsforschung gehören 3,64 Millionen Firmen zum deutschen Mittelstand. Sie sind Deutschlands Jobmotor und beschäftigen knapp 32 Millionen Menschen.

