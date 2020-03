Mit der neuen Produktionslinie verdoppelt sich die Fertigungskapazität am Standort Langen auf bis zu 800 Megawattstunden im Jahr. Die Arbeiten wurden ein halbes Jahr früher abgeschlossen als geplant.Bau- und Technologieprojekte werden stets mit Verzug abgeschlossen? Von wegen: Akasol hat seine zweite Produktionslinie am Standort Langen bei Darmstadt jetzt ein halbes Jahr früher in Betrieb genommen als ursprünglich geplant. Die jährliche Produktionskapazität verdoppelt sich damit auf bis zu 800 Megawattstunden. Mit den neuen Anlagen will Akasol seinen Serienkunden ab Mitte 2020 Batteriesysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...