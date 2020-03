Die Unternehmen haben ein Absichtserklärung für die Entwicklung eines rund 130 Kilometer langen, öffentlich zugänglichen Netzes zur Erzeugung von grünem Wasserstoff von Lingen nach Gelsenkirchen unterzeichnet. Die Produktion des 100-Megawatt-Elektrolyseurs soll bis Ende 2022 aufgenommen werden.Grüner Wasserstoff ist als Hoffnungsträger der Energiewende in Deutschland in aller Munde, auch wenn es nur wenige konkrete Projekte im großen Stil gibt. An der entsprechenden Infrastruktur zum Transport des grünen Wasserstoffs mangelt es ebenfalls. Doch dies wollen fünf Industrieunternehmen nun ändern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...