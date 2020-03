Ein Industriekonsortium will 2022 Chemieparks und Raffinerien mit grünem Wasserstoff versorgen. Die Firmen des Projektes Get H2 Nukleus haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Grüner Wasserstoff für die Chemie. Das plant ein Industriekonsortium mit der Initiative GET H2. Wie der Gasnetzbetreiber Nowega mitteilte, soll dazu Deutschlands erstes öffentlich zugängliches Wasserstoffnetz ab Ende 2022 seine Arbeit aufnehmen. Das soll grünen Wasserstoff zu Abnehmern in Niedersachsen und ...

