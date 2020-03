Nach Angaben des britischen Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der Coronavirus-Fälle am Dienstag auf 1950, gegenüber den 1543 Fällen vom Montag. Der britische Außenminister Dominic Raab sagte in einer parlamentarischen Erklärung, die Regierung "riet ihren Staatsangehörigen davon ab, in den nächsten 30 Tagen weltweit unnötige Reisen anzutreten, ...

