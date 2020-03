Der Autobauer Daimler setzt den Großteil der Produktion in Europa für zunächst zwei Wochen aus. Grund sei die "sich zuspitzende Covid-19-Pandemie", teilte der Konzern am Dienstag mit.



Die globalen Lieferketten könnten "vorübergehend nicht überall aufrechterhalten werden", hieß es in der Mitteilung. Mit der Entscheidung werde "das Unternehmen auf vorübergehend niedrigere Nachfrage" vorbereitet und die Finanzkraft gesichert. Die Unterbrechung betreffe europäische Pkw-, Transporter- und Nutzfahrzeug-Werke des Unternehmens und beginne in dieser Woche. Eine Verlängerung der Maßnahmen hänge von der weiteren Entwicklung ab, so Daimler.



Mit Blick auf die aktuelle Ausbreitung von Covid-19 ließen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Daimler "derzeit weder hinreichend ermitteln noch verlässlich beziffern".

