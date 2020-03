Die belgische Regierung hat im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eine fast dreiwöchige Ausgangssperre verhängt. Es gebe lediglich Ausnahmen für unbedingt nötige Dinge, sagte die belgische Ministerpräsidentin Sophie Wilmès nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am Dienstagabend in Brüssel.



Demnach treten die Maßnahmen ab Mittwochmittag in Kraft und gelten einschließlich bis zum 5. April. Zuvor hatte bereits die französische Regierung am Montagabend eine Ausgangssperre verhängt.