Die internationalste Veranstaltung für die Frischfruchtbranche fand vom 5. bis 7. Februar 2020 mit Themen wie Nachhaltigkeit, Innovationen und besseren Zukunftsaussichten in Berlin statt. Mit 3.300 Ausstellern aus 93 Ländern - mehr als je zuvor -, war die Fruit Logistica in diesem Jahr wiederrum ausgebucht. Die Fachbesucher, so der Pressetext der Messe Berlin, konnten mehrere...

Den vollständigen Artikel lesen ...