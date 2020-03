FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BODYCOTE PRICE TARGET TO 670 (910) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 5800 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1700 (2150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CONNECT GROUP PRICE TARGET TO 15 (40) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PENDRAGON PRICE TARGET TO 8 (17) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RESTORE PLC PRICE TARGET TO 500 (560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SOFTCAT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1100 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 950 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6300 (8400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES POLYPIPE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 550 (435) PENCE - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1600 (1800) PENCE - HSBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 700 (1500) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 475 (650) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6800 (7100) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DIXONS CARPHONE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 160 PENCE - HSBC RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2800 (3200) PENCE - JEFFERIES CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 300 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (5100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER TO 'HOLD' (UNDERP,) - PRICE TARGET 5275 (5000) PENCE - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 410 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1315 (1620) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1400 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 128 (161) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 305 (405) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 550 (595) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 155 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 250 (350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2500 (3230) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 100 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 250 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1500 PENCE - LIBERUM CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1400 (2000) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 100 (149) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA TO 'SECTOR PERFORM' (UP) - TARGET 760 (740) PENCE - SOCGEN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2100 (2350) PENCE - 'BUY'



