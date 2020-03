Die Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 bricht um 6,4 Prozent auf 2367,79 Punkte ein.Paris - Die europäischen Börsen sind am Mittwoch erneut auf Tauchstation gegangen. Stabilisierungsversuche am Vortag blieben damit ohne Erfolg. Die Futures auf die US-Börsen wiesen wieder nach unten, nachdem die US-Aktienmärkte am Vortag deutlich zugelegt hatten. Die Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 brach um 6,4 Prozent auf 2367,79 Punkte ein. In der Entwicklung spiegelte sich die extreme...

Den vollständigen Artikel lesen ...