Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft will mit seinem Vorschlag Stromkunden belohnen, wenn sie Anlagen wie Wärmepumpen, Photovoltaik-Heimspeicher oder Ladestationen netzdienlich betreiben. Die Teilnahme an diesem Modell soll freiwillig sein.Wie lassen sich Unternehmen und Haushalte dazu bewegen, beim Einsatz stromintensiver Anlagen die Auslastung der lokalen Verteilnetze zu berücksichtigen? Dafür hat der Bundesverband neue Energiewirtschaft (bne) jetzt ein Quotenmodell entwickelt - ein Anreizsystem, das die Stromrechnung der Verbraucher dann am günstigsten ausfallen lässt, wenn er seine Stromnachfrage ...

