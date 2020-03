Insbesondere längere Neubau-Maßnahmen bringen häufig größere Eingriffe in die Umwelt mit sich. Netzverstärkungen sind dagegen in der Regel unproblematisch. Mit dem Umweltbericht zum Bundesbedarfsplan schließt die Bundesnetzagentur das Verfahren zur Bedarfsermittlung 2019-2030 ab.Welche Folgen haben die im zweiten, bereits bestätigten Entwurf des Netzentwicklungsplans enthaltenen Netzausbau-Maßnahmen für die Umwelt? Das hat die Bundesnetzagentur in ihrer Strategischen Umweltprüfung untersucht. Deren Ergebnisse liegen nun vor. Danach dürfte es bei knapp einem Fünftel der Maßnahmen zu hohen oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...