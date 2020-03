Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) ruft Unternehmen und Institutionen der Photovoltaikbranche auf einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel zu unterzeichnen. Es geht um die Abschaffung des Solardeckels. Photovoltaik: Offener Brief gegen Solardeckel. Damit möchte die Solarbranche in der kommenden Woche die hohe Dringlichkeit unterstreichen, den Solardeckel von 52 Gigawatt unverzüglich zu beseitigen. Dieser Deckel ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verankert. Der BSW ruft alle ...

