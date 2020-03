Das Biotechunternehmen stellt für das laufende Jahr einen EBITDA etwa auf Niveau des Vorjahres in Aussicht.Reinach - Das Biotechunternehmen Evolva hat im Geschäftsjahr 2019 den Umsatz gesteigert und einen geringeren negativen freien Cashflow ausgewiesen. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen einen EBITDA etwa auf Niveau des Vorjahres in Aussicht. Den Gesamtumsatz beziffert die Gesellschaft in einer Medienmitteilung vom Mittwoch auf 11,6 Millionen Franken, was einem Plus von 30 Prozent...

