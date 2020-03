"Nächste Woche werden Unternehmen in der Lage sein Kredite von ihren Banken zu erhalten, für welche die Regierung die Bürgschaft übernimmt", kündigte der britische Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch an. "Den Unternehmen zu helfen, ist der beste Weg, um Arbeitsplätze zu schützen. Es gibt noch mehr zu tun, wir arbeiten mit Hochdruck an der weiteren ...

