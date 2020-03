Die US-Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berichteten über einen massiven Anstieg von 2809 neuen Coronavirus-Fällen in den USA. Damit stieg die Gesamtzahl von 4275 am Dienstag auf 7087 und verzeichnete einen Anstieg von etwa 66%. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 97, wobei 22 weitere Todesfälle bestätigt wurden. Am Dienstag lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...