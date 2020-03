Die Ente von Neuseelands Kiwi-Ertag läuft und die Ernteorganisatoren setzen alles in Bewegung, um die Arbeiter zu finden, die sie für die Saison brauchen, wobei ein besonderer Fokus auf der Anwerbung neuseeländischer Mitarbeiter in den Sektor gelingt, sagte NZKGI. Bildquelle: Shutterstock.com Die Industrie schickt eine Mitteilung an jene in der Gastronomie, dem Tourismus und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...