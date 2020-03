Die Nationalbank hält trotz den wirtschaftlichen Implikationen durch die Ausbreitung des Corona-Virus an ihrer bisherigen Geldpolitik fest.Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält trotz den wirtschaftlichen Implikationen durch die Ausbreitung des Corona-Virus an ihrer bisherigen Geldpolitik fest und belässt den Leitzins bei -0,75 Prozent. Sie interveniert aber verstärkt am Devisenmarkt. (awp/mc/ps) Folgt mehr….

Den vollständigen Artikel lesen ...