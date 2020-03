Die E-Signatur ermöglicht Firmen, ihre Mitarbeitenden im Home-Office arbeiten zu lassen.Zürich - Die E-Signatur ermöglicht Firmen, ihre Mitarbeitenden im Home-Office arbeiten zu lassen. "In den letzten zwei Wochen haben wir einen markanten Anstieg an Registrationen verzeichnet", sagt Philipp Dick, CEO und Mitgründer der E-Signing Firma Skribble. Das Unterschreiben von Verträgen stellt Firmen in der von COVID19 ausgelösten Home-Office-Welle vor Herausforderungen.

