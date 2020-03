FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BP PRICE TARGET TO 380 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHELL A PRICE TARGET TO 1500 (2800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1500 (2800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 75 (160) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HAYS PRICE TARGET TO 105 (130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 300 (360) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1210 (1600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1050) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ASCENTIAL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 240 (460) PENCE - HSBC RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1065 (1075) PENCE - JEFFERIES CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1750 (2600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 750 (850) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5779 (6315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1650) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 700 (1030) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 275 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 275 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 606 (637) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 313 (416) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 175 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 350 (500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 96 (168) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3531 (4007) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS POLYPIPE PRICE TARGET TO 576 (626) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 809 (981) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4400 (4700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 150 (176) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 729 (861) P - JEFFERIES RAISES BELLWAY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4180 (4801) PENCE - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 388 (481) PENCE - JEFFERIES RAISES IBSTOCK TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 195 (279) PENCE - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 206 (243) PENCE - JPMORGAN CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BP PRICE TARGET TO 420 (620) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 195 (240) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 110 (150) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS SAFESTYLE PRICE TARGET TO 40 (80) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1000 (1150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 220 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED TARGET TO 250 (280) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3500 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 265 (345) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 240 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 480 (510) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1420 (1800) PENCE - 'TOP PICK' - RBC RAISES BODYCOTE TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 775 (1000) P - RBC RAISES SMITHS GROUP TO 'TOP PICK' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1300 (1690) P - RPT/CREDIT SUISSE RAISES BAT PRICE TARGET TO 4250 (4070) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 740 (1000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1980 (2060) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 2750 (3200) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 320 (352) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8900 (9200) PENCE - 'NEUTRAL'



