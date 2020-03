Die wöchentlichen Arbeitslosenanträge stiegen in den USA stärker als erwartet - Der US-Dollar-Index hält an starken Zuwächsen über 102 fest - Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind in den USA von 211.000 in der Woche bis zum 14. März auf 281.000 gestiegen, wie die am Donnerstag veröffentlichten Daten des US Bureau of Labor Statistics ...

Den vollständigen Artikel lesen ...