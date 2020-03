EUR/USD fällt zum neuen 3-Jahrestief um 1,0750 - Nächstes Ziel der Abwärtsbewegung ist das April 2017 Tief von 1,0569 - Die Angebote gegenüber dem Euro bleiben intakt und so fällt er am Donnerstag erneut, wodurch der EUR/USD sein neues Jahrestief in der Mitte der 1,0700 erreicht. Unter dem 55-Tage-SMA, der heute bei 1,1053 liegt, bleiben die Aussichten ...

