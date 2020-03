Der Bieler Konzern hat hierzulande in seinen Werken, Büros und Shops Kurzarbeit eingeführt.Biel - Die Coronakrise hält seit Wochen auch die Schweizer Uhrenbranche in Atem: Hersteller wie Rolex oder Hublot haben vorübergehend Fabriken geschlossen. Und auch die Swatch Group macht zum Schutz ihrer Mitarbeitenden Teile ihrer Produktion in der Schweiz für Tage dicht. Jobs sollen aber nicht abgebaut werden. Die Welt befinde sich in Zeiten von Corona in einer schwierigen Situation...

