Der Wirtschaftsoptimismus ist in Großbritannien auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise von 2008 gefallen, sagte Ipsos MORI am Donnerstag, wie Reuters berichtete. "69% der befragten Mitglieder der britischen Öffentlichkeit sagen, dass sie glauben, dass sich die Wirtschaft in den nächsten 12 Monaten verschlechtern wird, gegenüber 42% im Februar", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...