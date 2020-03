Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einmal mehr eine bewegte Sitzung absolviert und dabei deutlich zugelegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einmal mehr eine bewegte Sitzung absolviert und dabei deutlich zugelegt. "Die Achterbahnbörsen gehen weiter", sagte ein Händler und sprach von Kursbewegungen, die nicht mehr so einfach zu verstehen seien. Der Markt scheine nun aber trotz der hohen Volatilität über der Zone von 8'000 bis 8'400 Punkten einen Boden...

