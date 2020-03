Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist am Donnerstagabend auf mindestens 16.553 gestiegen, wie schon in den letzten Tagen rund 30 Prozent mehr als am Vortag. Das ergab eine Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Städten und Landkreisen.



Die Zahl der Todesopfer stieg auf 44, ein Plus von rund 40 Prozent. Pro 100.000 Einwohner sind damit in Deutschland 20 Infektionen nachgewiesen. Unter den Bundesländern (ohne Stadtstaaten) hat NRW mit 31 Infektionen je 100.000 Einwohner die höchste Dichte, und selbst wenn man den besonders betroffenen Kreis Heinsberg herausrechnet, ist das bevölkerungsreichste Bundesland auch relativ am stärksten betroffen. Es folgen Baden-Württemberg (27), das Saarland (24) und Bayern (20).



Unterdurchschnittlich ist die Dichte in Rheinland-Pfalz(18), Niedersachsen und Hessen (jeweils 12), Sachsen (10), Schleswig-Holstein (9), sowie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen (jeweils 8). Unter den 20 größten deutschen Städten ist Münster mit 55 bestätigten Infektionen je 100.000 Einwohner laut offizieller Zahlen am stärksten betroffen, vor Köln (54), München (46), Stuttgart (45), Düsseldorf (32), Essen (28), Hamburg (27), Bonn (23) und Bremen (21). Unter Bundesdurchschnitt ist hingegen die Dichte an bestätigten Infektionen je 100.000 Einwohner in Berlin (19), Hannover (17), Bielefeld (17), Dortmund (16), Leipzig (16), Wuppertal (14), Frankfurt/Main (13), Duisburg (11), Nürnberg (10), Dresden (10) und Bochum (9).