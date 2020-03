Südafrikanische Thompson Seedless und Crimson Seedless dominierten. Die Präsenz von indischen Thompson Seedless wuchs kräftig an: Die Produkte wiesen in Frankfurt eine divergierende Qualität auf, was sich in uneinheitlichen Preisen von 9,- bis 18,- € je 4,5-kg-Karton widerspiegelte. Bildquelle: Shutterstock.com Peruanische Importe waren meist in 8,2-kg-Plastikgebinden...

Den vollständigen Artikel lesen ...