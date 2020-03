Wir haben bereits berichtet, dass Fenecon in Bayern eine Fertigungslinie für Speicher-Container aufbaut. Im Interview erklärt Geschäftsführer Franz-Josef Feilmeier nun, was daran besser ist als bei Standardware aus Asien.pv magazine: Sie eröffnen eine neue Fabrik für Speicher-Container. Wieso? Franz-Josef Feilmeier (Foto): Wir haben gesehen, dass wir bei den großen Container-Speichern ab der 400 oder 500 Kilowatt-Klasse flexible Lösungen brauchen und dass wir mit den in Asien vorgefertigten Containern die Bedürfnisse hier auf dem Markt nicht erfüllen können. Gleichzeitig haben wir in Forschungsprojekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...