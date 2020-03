Brüssel weist die EU-Länder an, Exporte von Schutzmaterial in die Schweiz und andere Efta-Staaten nicht länger zu blockieren.Bern - Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist offenbar ein Durchbruch gelungen bei der Lieferung von Schutzmaterial für die Schweiz. Von der Leyen hatte am Sonntag in einer Videobotschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter mitgeteilt, die EU begrenze wegen der Corona-Krise den Export medizinischer Schutzausrüstung. "Durchbruch gelungen", schrieb Parmelin am Freitag in einem Tweet.

