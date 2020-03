FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 50 (110) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HUNTING TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 260 (490) P - BARCLAYS CUTS ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 400 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 370 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMART METERING TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 640 (520) PENCE - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('UNDERW.') - TARGET 250 (450) PENCE - BERENBERG RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1450 (1330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 300 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BUNZL TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 1195 (2000) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2150 (2500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 760 (850) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1700 (1950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 220 (275) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS KAZ MINERALS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 410 (610) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3900 (4400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1450 (1750) PENCE - GOLDMAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1110 (1340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 207 (260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3300 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 220 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1720 (1900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2100 (2140) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7200 (7400) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 420 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1190 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BODYCOTE PLC TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 510 (720) PENCE - HSBC CUTS TUI TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 350 (1040) PENCE - HSBC CUTS TUI TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3.30 (12.20) EUR - HSBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2300 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FIRSTGROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 60 (142) PENCE - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 140 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 627 (791) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 776 (860) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 2060 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 435 (658) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 630 (1040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1830 (1900) P - JPMORGAN RAISES OCADO TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 1400 (1090) PENCE - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4860 (4710) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 800 (1200) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS BP TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 245 (520) PENCE - RBC CUTS CLINIGEN PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 178 (197) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DECHRA TARGET TO 2560 (2530) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES UDG HEALTHCARE TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM'); TARGET 730 (800)P - RPT/COMMERZBANK CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 600 (1675) PENCE - 'HOLD' - RPT/COMMERZBANK CUTS IAG PRICE TARGET TO 500 (750) PENCE - 'BUY' - RPT/DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1450 (1750) PENCE



- JPMORGAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 368 (494) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



