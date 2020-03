Der SMI notiert um 09.15 Uhr 2,25 Prozent höher bei 8'980,22 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag massiv fester in den Handelstag. Das vorübergehend erreichte Zwischenhoch bei über 9'100 Punkten wurde in der Eröffnungsphase aber nicht gehalten. Dennoch knüpft der SMI an den positiven Trend des Vortages an, als bereits ein selten starkes Plus von über 5 Prozent resultierte. Gestützt werden die Aktien weiterhin von den zahlreichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...